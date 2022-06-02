Ни денег, ни Европы - сплошное мошенничество

Бишкекчанин по имени, допустим, Максат в конце 2019 года в поисках работы в социальных сетях наткнулся на объявление о трудоустройстве за рубежом.

Объявление гласило, что срочно требуются сотрудники разных специальностей в несколько стран Европы. Все легально, все законно. Соискатель позвонил по указанному номеру, трубку взяла девушка, представившаяся Бегимай. Информацию подтвердила и предложила Максату на выбор несколько стран. Он выбрал Швецию.

Бегимай приняла у него 2500 долларов за визу – правда, квитанцию не дала. Велела ждать приглашения. Тут грянула пандемия, офис временно закрылся, Бегимай уволилась. В стремлении вернуть свои деньги Максат искал какое-нибудь руководство фирмы и вышел на самого директора по имени Улан, который в свою очередь предложил клиенту не мелочиться, а сразу оформить гражданство одной из европейских стран. За визу Максат уже заплатил, оставалось доплатить 9 с половиной тысяч евро за иностранный паспорт и тысячу евро – за трудоустройство. Деньги Максат нашел, подписал с Уланом договор, отправил по электронной почте фото на паспорт, собрал все справки... И в назначенный день лично из рук Улана получил паспорт гражданина Бельгии.

С этим паспортом его и задержали в Украине, когда он транзитом летел в Европу. Паспорт оказался фальшивым...

С счастью Максата, он весьма легко отделался, всего лишь несколько часов отсидев под стражей до выяснения обстоятельств.

Такое же объявление о трудоустройстве за рубежом попалось в интернете бишкекчанке Ырыс. Она приехала в офис, встретилась с тем же директором Уланом, который пообещал найти ей работу в Германии и сделать рабочую визу. Свои услуги директор оценил в 3 тысячи евро.

Время шло, германской визы все не было, Ырыс по телефону подгоняла Улана, который сначала ссылался на пандемию, потом якобы тяжко заболел и при смерти лежал в больнице после операции на сердце...

На то же самое объявление клюнула девушка Нуркыз. Улан заверил ее, что она в скором времени устроится на работу на шоколадную фабрику в Португалии. И предложил не только официальное трудоустройство, но и португальский паспорт. Всего за 6 тысяч евро.

Паспорт был готов – правда, со значительной задержкой. Но не это самое странное. Внимательно разглядывая документ, Нуркыз обратила внимание: подпись – не ее! Потребовала переделать паспорт. Улан забрал его на переделку – и пропал.

Бишкекчанин Нурбек объявление о зарубежном трудоустройстве впервые увидел в 2020 году. Про себя усмехнулся: снова мошенники! Прошел мимо и почти забыл об этом. Однако через год это объявление снова попалось ему на глаза. Наверное, подумал, все-таки серьезная фирма, раз больше года держится на плаву. Надежная, не однодневка какая-нибудь. И решил рискнуть.

Рискнул не только сам, но и привел к Улану своего брата. Оба хотели получить работу в Польше. Заплатили за двоих больше восьмидесяти тысяч сомов и стали ждать. Улан сказал, что решение их вопроса может затянуться.

Прошел месяц, три месяца, полгода. В сентябре 2021-го Нурбек зашел в Инстаграм и прочел под объявлением комментарий – настоящий крик души: "Верните деньги, мошенники!".

А еще через пару дней ему позвонила Бегимай (которая то ли не увольнялась, то ли к тому времени вернулась на работу) и сообщила: Улан арестован...

На сегодняшний день, к моменту вынесения приговора, доподлинно известно о двадцати двух потерпевших. Возможно, их гораздо больше.

Из приговора Первомайского суда: "Обвиняемый за период всего судебного разбирательства не осознал свои преступные деяния, не раскаялся, не способствовал следствию и судебному разбирательству, а также ни одному потерпевшему не компенсировал причиненный материальный вред. С учетом личности обвиняемого, совокупности вышеуказанных обстоятельств, классификации преступлений, по которым он обвиняется, а также принципа обратного действия закона во времени суд считает, что исправление подсудимого не может быть достигнуто без его изоляции от общества, поэтому суд полагает возможным в отношении него применение наказания в виде лишения свободы".

Улан Дж. на 8 лет отправился в исправительную колонию общего режима. И обязан выплатить потерпевшим в общей сложности 10 466 231 сомов.

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