Кумтор безвреден для диких животных, - Болтурук

Животные и птицы находятся под усиленной охраной и на них не оказывается антропогенное воздействие.
Деятельность рудника «Кумтор» не может негативно воздействовать на диких животных Кыргызстана, сказал президент национальной холдинговой компании «Наследие великих кочевников» Тенгиз Болтурук.
Комментируя разговоры о воздействии рудника «Кумтор» на флору и фауну, он отметил, что при разработке месторождения используются самые передовые технологии в мире. Животные и птицы находятся под усиленной охраной и на них не оказывается антропогенное воздействие.
«Архары и козлы, занесенные в красную книгу, понимают, что на территории Кумтора ничего им не грозит. Они не боятся сотрудников. Хотя здесь работает тяжелая техника, животные, особенно жвачные и хищники, в том числе снежные барсы, чувствуют себя в безопасности. Мало того, в сезон охоты обитающие поблизости животные приходят на Кумтор, чтобы уберечься от опасности. Все это говорит о том, что работа рудника не оказывает негативного воздействия на дикую природу Кыргызстана», - сказал Болтурук.
Источник: Кабар, gezitter.org
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