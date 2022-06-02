Дети в детсаду кружились вокруг макета Каабы. В милиции сообщили подробности

В одном из детских садов Айдаркена Кадамджайского района Баткенской области дети кружились вокруг макета священного камня — Каабы.

Милиция продолжает расследование. Об этом 24.kg сообщили в УВД Баткенской области.

Уточняется, что в дошкольном учреждении «Сумая» 6 мая в честь праздника Орозо айт для детей провели открытый урок. В нем ученикам рассказали о малом паломничестве — Умре. Поэтому на уроке дети кружились вокруг искусственной святыни — Каабы. После видеоролик для отчетности отправили родителям учащихся через мессенджер.

По показаниям администрации учреждения, детский сад ведет образовательную деятельность на русском языке. Учреждение не имеет никакого отношения к религиозным организациям.

Факт зарегистрирован в журнале учета информаций Кадамджайского РОВД. Расследование продолжается.



Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/235607/