Центральные улицы Бишкека очистят от киосков

Также будет рассмотрен вопрос о завершении договорных отношений аренды с владельцами данного вида торговли.
Первомайский акимиат начинает реализацию плана по приведению центральных улиц Бишкека в соответствие стандартам современного и комфортного города, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.
Одной из первых инициатив станет очистка столичных улиц от незаконных киосков и торговых павильонов. По поручению мэрии столицы будут выявлены нестационарные торговые объекты на центральных улицах Бишкека.
Также будет рассмотрен вопрос о завершении договорных отношений аренды с владельцами данного вида торговли.
Стоит отметить, что киоски значительно портят вид города. Их владельцы незаконно подключаются к электросетям, не заключают договоров на вывоз отходов. Там торгуют продукцией подозрительного качества.
Вместе с тем администрация района понимает, что подобный вид торговли - это рабочие места и часто единственный источник дохода для продавцов и владельцев киосков. Им будут предложены альтернативные точки реализации продукции.
В дальнейшем планируется установка на центральных улицах столицы унифицированных павильонов, которые гармонично впишутся в архитектуру города. Эскизы таких павильонов сегодня находятся на стадии утверждения.
Источник: Кабар, gezitter.org
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