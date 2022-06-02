"Придется раскошелиться". Два аксакала обманули инвестора на $100 тысяч

Преступления, совершаемые нашими гражданами в отношении иностранцев, вызывают большой резонанс как в правоохранительных органах, так и в обществе.

Такие преступления обычно пахнут международными скандалами, которые Кыргызстану ой как не нужны! Значит, для силовиков дело чести раскрыть каждое такое деяние в лучшем виде и примерно наказать злоумышленников.

На сей раз наказали двоих аксакалов. Одному из них 63 года, другому – 47. Один в далёком прошлом – сам работник правоохранительной системы. Другой состоит в МВД на учёте как член ОПГ. Друг другу граждане приходятся родственниками. А сейчас оба сели в тюрьму на пять лет по одному и тому же уголовному делу.

До вступления приговора Первомайского райсуда в законную силу (а также из уважения к почтенному возрасту осуждённых) назовём их просто Бектур и Азамат.

А пострадал от них китаец по имени Чен Пэн. Добропорядочный гражданин, находившийся в Бишкеке, продвигал свой проект по реконструкции аэропорта "Манас".

В Кыргызстане Чен Пэн столкнулся с привычными для нас бюрократическими проволочками. На это и пожаловался одному своему местному знакомому. Тот ответил: "Не беда, всё решим!" – и свёл китайца с неким Бектуром. Человеком в солидном возрасте и ещё более солидной профессии: уважаемый Бектур представился полковником финансовой полиции. Чен Пэн, по крайней мере, сразу же проникся к аксакалу почтением и уважением.

Уважаемый Бектур, выслушав о проблемах иностранца, пообещал ему устроить встречу с людьми, занимающими самые высокие должности в органах государственной власти. С президентом познакомить, конечно, не обещал, но с премьер-министром – пожалуйста.

Чен Пэн стал тесно общаться с уважаемым аксакалом, в том числе и по телефону. Однажды даже побывал у него дома в гостях и подарил ему пачку китайского чая. А аксакал вдруг стал просить у иностранца деньги. Деньги ему нужны были для разных целей. Например, на "президентские выборы для одного человека". Чен Пэн пока ещё подвоха не чувствовал, но денег почему-то не давал.

Поняв, что таким образом ничего не добиться, Бектур однажды привёл к китайцу некоего Азамата. Назвал его своим зятем и тоже очень уважаемым человеком – криминальным авторитетом. "У нас в стране как? – объяснил китайцу. – Если какую-то проблему не получается решить законным путём, то она обязательно решается на криминальном уровне".

И ещё напомнил Чен Пэну, что в Кыргызстане без больших денег вообще ничего не решается. Если хочешь продвижения своего проекта, хочешь познакомиться с влиятельными людьми - придётся раскошелиться. И деньги понадобятся немалые.

Так вдвоём Бектур и Азамат потихоньку убедили иностранного инвестора, дали ему понять, что энную сумму выложить ему всё-таки придётся.

Попросили (а просьба была больше похожа на требование) для начала 100 тысяч долларов.

К счастью для китайского гражданина, он всё же решил подстраховаться и процесс передачи денег снял на фото и видео. Эти доказательства он потом предоставит следователю... А пока – расстался с внушительной суммой и стал ждать.

Ждать пришлось долго. Уважаемый "финполовец" Бектур, получив свою половину суммы, ушёл в запой. Азамат и вовсе пропал с "радаров". В редкие минуты просветления "финполовец" выходил на связь и клялся китайцу, что вопрос решается и вот-вот решится окончательно. Максимум – через две недели.

Азамат тоже однажды откуда-то вынырнул и сказал китайцу: "Не переживай. Завтра идём на встречу с премьером".

Потом оказалось, что в Бишкеке с проектом ничего не выходит, надо ехать в Баткен (а это совершенно не входило в планы Чен Пэна).

Потом Чен Пэну с грустью сообщили, что все его деньги были переданы вице-премьер-министру, который погиб в автокатастрофе.

И лишь после этого китаец стал смутно догадываться, что его обманули.

При определении вида и размера наказания суд учёл характер и степень общественной опасности совершённого преступления, мотивы содеянного, личность виновных, смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства. В качестве обстоятельств, смягчающих обвиняемым наказание, суд признал, что они имеют семью и детей, а также престарелый возраст одного из подсудимых. Другой подсудимый (опэгэшник) за время следствия возместил потерпевшему свою долю причинённого ущерба – 50 тысяч долларов. Это – тоже обстоятельство смягчающее.

Обоим назначено очень мягкое для такой статьи УК наказание – по пять лет исправительной колонии общего режима. Ну и "финполовец" Бектур по решению суда должен выплатить потерпевшему оставшиеся 50 тысяч.





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