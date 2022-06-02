Задержаны экс-глава Федерации профсоюзов Мирбек Асанакунов и его заместитель

Задержаны бывшие руководители Федерации профсоюзов Кыргызстана, сообщает пресс-центр ГКНБ.
Они подозреваются в растрате 5 миллионов 756 тысяч 700 сомов.
«По фактам многочисленных нарушений на основании собранных материалов и результатов аудита Счетной палаты было возбуждено уголовное дело по статье «Коррупция». Установлены коррупционный сговор бывшего председателя ФПК М.А. с должностными, физическими и иными неустановленными лицами, направленный на растрату вверенного имущества на сумму 5 миллионов 756 тысяч 700 сомов, а также другие факты незаконных действий с объектами недвижимости и финансовыми ресурсами с целью личного обогащения», — говорится в сообщении.
Следствием также установлено, что бывший председатель Федерации профсоюзов подделал записи в своей трудовой книжке, чтобы избираться на пост.
«При обыске в подвальном помещении его дома обнаружены электронные устройства — майнинг-ферма, законность использования которой также будет проверена в рамках следствия», — уточнили в ведомстве.
Отмечается, что бывший председатель федерации и его заместитель с инициалами В.М. задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ. Расследование продолжается.
Напомним, скандал в профсоюзах длится почти два года. Судебные разбирательства на тему, кто же настоящий председатель федерации, продолжаются до сих пор. 5 февраля 2020-го на заседании совета высшего органа управления федерации принято решение об отстранении Мирбека Асанакунова от должности председателя. Члены федерации не раз заявляли о давлении с его стороны.
В качестве председателя Федерации профсоюзов Кыргызстана в органах юстиции был зарегистрирован Сагын Бозгунбаев. Однако это назначение приняли не все.
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