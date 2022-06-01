В Бишкеке обсудили предвыездную подготовку мигрантов в Россию

Во встрече принимают участие представители государственных органов, общественных организаций, экспертного сообщества из России и Кыргызстана.

В Бишкеке сегодня проводится круглый стол на тему "Взаимодействие организаций из России и Кыргызстана в сфере предвыездной подготовки трудящихся мигрантов и их информационной и правовой поддержки", организованный Благотворительным фондом поддержки и развития просветительских и социальных проектов "ПСП-фонд" в партнерстве с Общественным объединением "Ресурсный Центр для Пожилых".

Во встрече принимают участие представители государственных органов, общественных организаций, экспертного сообщества из России и Кыргызстана.

"Задачами круглого стола являются улучшение взаимодействия государственных, общественных организаций и экспертного сообщества между странами в сфере регулирования миграционных процессов и предвыездной подготовки трудящихся мигрантов. Это делается для того, чтобы каждый трудящийся из Кыргызстана, отправляющийся на работу, приезжал в Россию информированным, подготовленным юридически и не попадал в сложные ситуации, которых можно было избежать. Мы считаем, что государство, наши страны должны помогать своим согражданам работать в более защищенной среде. И сегодня мы делимся информацией о том, что уже можно сделать для наших сограждан, и какие возможности, в том числе правовые мы еще не используем", - рассказывает руководитель Общественного объединения "Ресурсный центр для пожилых" Светлана Баштовенко.

Встреча проводится в рамках проекта "Миграция и Развитие (МиР). Распространение успешных технологий российских НКО в системе предвыездной подготовки мигрантов через развитие сотрудничества между общественными организациями России, ЕАЭС и СНГ", реализуемого Благотворительным фондом поддержки и развития просветительских и социальных проектов "ПСП-фонд" при поддержке Фонда Президентских грантов РФ.





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