Жедигер Саалаев больше не судья Конституционного суда. Истек срок полномочий

Сегодня на заседании парламента депутаты одобрили отставку судьи Конституционного суда Жедигера Саалаева.

Представитель президента в парламенте Алмазбек Абытов сообщил, у Жедигера Саалаева истек срок полномочий. Его избрали судьей в мае 2015 года на семь лет.

Депутаты единогласно поддержали отставку судьи.

Напомним, ранее отставку судьи одобрил комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту.



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