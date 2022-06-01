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Жедигер Саалаев больше не судья Конституционного суда. Истек срок полномочий

Сегодня на заседании парламента депутаты одобрили отставку судьи Конституционного суда Жедигера Саалаева.

Представитель президента в парламенте Алмазбек Абытов сообщил, у Жедигера Саалаева истек срок полномочий. Его избрали судьей в мае 2015 года на семь лет.

Депутаты единогласно поддержали отставку судьи.

Напомним, ранее отставку судьи одобрил комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту.

     
Ссылка: https://24.kg/vlast/235469

           

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