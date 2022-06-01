Избиение школьницы. У Минобразования прошел митинг в поддержку девочки

В Бишкеке около Министерства образования и науки прошел митинг в поддержку девочки, избитой учителем в Сузакском районе.
Одна из участниц акции протеста отметила, что когда учитель бьет ученика, он непрофессионален.
«Мы обращаемся к Минобразования с просьбой повысить качество педагогического состава. Когда учитель бьет ученика — значит он не умеет разговаривать, не сможет воспитать человека. Произошедший случай говорит о том, что сегодня средняя школа стала школой насилия. Вместе с аттестатом об образовании ребенок получит документ о насилии», — сказала она.
Инцидент с избиением ученицы на уроке произошел 23 мая. Видео распространили в соцсетях. После проверки педагога уволили по статье 381 «Применение, в том числе однократного, методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника» Трудового кодекса. Но затем восстановили.
Комментируя произошедшее, министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев отметил, что такие инциденты в последнее время случаются часто. «Это говорит об отсутствии воспитания. Воспитание в первую очередь получают в семье, а потом в школе», — сказал он.
«В школе не должно быть агрессии и насилия. Я прошу учителей: какая бы ни была ситуация, ни в коем случае не поднимать руку на детей», — добавил глава Минобразования.
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