В Оше начальника управления МЧС задержали за взятку

Подозреваемый водворен на гауптвахту Ошского гарнизона. Ведется следствие.
Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, 31 мая военной прокуратурой Ошского гарнизона совместно с сотрудниками отдела ГУВКР ГКНБ по результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий в рамках уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 345 УК КР ("Дача взятки"), при даче взятки оперативному сотруднику отдела ГУВКР ГКНБ КР в размере 20 тысяч сомов за оказание содействия в положительном разрешении вопроса по материалу доследственной проверки по факту превышения власти задержан начальник управления МЧС Кыргызской Республики по городу Ошу Ж.Ж.
Подозреваемый водворен на гауптвахту Ошского гарнизона. Ведется следствие.
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