Только в Таласской области дешевое молоко. Везде сырое молоко продают по 32-35 сомов за литр, - депутат

Депутат считает, что нужно пересмотреть цены на молоко по всей стране.
Во всех областях страны, кроме Таласской области, сырое молоко стоит 32-35 сомов за литр. Об этом сказал сегодня, 1 июня 2022 года, депутат Марат Мураталиев («Ишеним») в ходе пленарного заседания Жогорку Кенеша.
Он сообщил, что только в Таласской области молоко у фермеров покупают по 22 сома за литр.
Депутат считает, что нужно пересмотреть цены на молоко по всей стране.
«Цены на молоко в магазинах высокие, но при этом цены на сырое молоко довольно низкие. Фермеры плачут, так как они живут только за счет средств от продажи молока», - сказал он.
Tazabek
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