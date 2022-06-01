"Там нет только динозавров". Айбек Осмонов требует очистить водохранилище

Депутат Айбек Осмонов требует очистить водохранилище Папан.

Об этом он сказал сегодня, 1 июня, на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, в селе Папан Кара-Суйского района Ошской области есть водохранилище Папан, из которого воду пьют жители Оша, Кара-Суйского и Араванского районов.

"Активисты из Бишкека съездили туда и обнаружили кости собак, кошек, птиц, нет только динозавров. Бутылки, нечистоты плавают. Все болезни местных жителей именно оттуда. Прошу соответствующий государственный орган очистить водохранилище", - заявил Осмонов.



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