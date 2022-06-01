"Там нет только динозавров". Айбек Осмонов требует очистить водохранилище

Депутат Айбек Осмонов требует очистить водохранилище Папан.
Об этом он сказал сегодня, 1 июня, на заседании Жогорку Кенеша.
По его словам, в селе Папан Кара-Суйского района Ошской области есть водохранилище Папан, из которого воду пьют жители Оша, Кара-Суйского и Араванского районов.
"Активисты из Бишкека съездили туда и обнаружили кости собак, кошек, птиц, нет только динозавров. Бутылки, нечистоты плавают. Все болезни местных жителей именно оттуда. Прошу соответствующий государственный орган очистить водохранилище", - заявил Осмонов.
URL: https://kaktus.media/460972
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!