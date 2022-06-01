Введен временный запрет на вывоз сахара из Кыргызстана

Соответствующее решение принято на очередном заседании кабинета министров КР.
Кабинет министров Кыргызстана вводит временный запрет на вывоз (экспорт) сахара-песка и сахара-сырца тростникового с территории страны сроком на шесть месяцев. Соответствующее решение принято на очередном заседании кабинета министров КР.
Как сообщает пресс-служба кабмина, постановление разработано в целях исключения возможности массового вывоза сахара с территории КР, обеспечения продовольственной безопасности страны и сдерживания цен на рынке сахара.
Источник: Кабар, gezitter.org
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