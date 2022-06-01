Введен временный запрет на вывоз сахара из Кыргызстана

Соответствующее решение принято на очередном заседании кабинета министров КР.

Кабинет министров Кыргызстана вводит временный запрет на вывоз (экспорт) сахара-песка и сахара-сырца тростникового с территории страны сроком на шесть месяцев. Соответствующее решение принято на очередном заседании кабинета министров КР.

Как сообщает пресс-служба кабмина, постановление разработано в целях исключения возможности массового вывоза сахара с территории КР, обеспечения продовольственной безопасности страны и сдерживания цен на рынке сахара.

Источник: Кабар, gezitter.org

