Казахстан: Ожидается наплыв российских мигрантов

Министерство труда и социальной защиты Казахстана сообщило об ожидаемом наплыве российских мигрантов в сентябре.
Об этом агентству Sputnik Казахстан сообщил заместитель министра Ерболат Абдулхатин.
По словам чиновника, до 1 мая границу Казахстана пересекли 14 тысяч человек, из них около 9 тысяч подали документы, запросив разрешение на работу. По словам Абдулхатина, пока что едут сотрудники компаний, которые могут оплатить проживание в квартире или отеле, а с осени ожидается прибытие рядовых граждан, желающих заработать. Приезжие в основном выбирают Алматы и трудятся они в сфере IT, финансов, банковской сфере.
«В то же время до пандемии из России в Казахстан приезжало до 1 млн человек», - добавил заместитель министра.
Когда Россия объявила войну Украине и были наложены санкции, многие иностранные компании покинули российский рынок или временно приостановили деятельность. С 24 февраля сотни тысяч человек покинули Россию.
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков отметил, что число безработных достигло 3,1 млн человек и этот показатель «не вырос».
Источник: Азаттык уналгысы, gezitter.org
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