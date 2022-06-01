Нурлан Мотуев: «Нынешние школьники избалованные и невоспитанные»

Идешь по улице – проходя мимо грубо задевают плечом.

«Я посмотрел видео с избиением школьницы в Сузаке и вина лежит на ученице. Бранится, не выбирая слов. В целом нынешние школьники непослушны, избалованные, невоспитанные. Идешь по улице – проходя мимо грубо задевают плечом.

Когда мы были детьми, то держались подальше от взрослых. Тогдашнее воспитание сохранилось и до сегодняшнего дня. Вижу аксакала – здороваюсь. Даже если не знаю», - сообщил информационному агентству Nazar News общественный деятель Нурлан Мотуев.

Источник: Nazar News.kg, gezitter.org