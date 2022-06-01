Депутат Жогорку Кенеша предложил повысить тарифы на питьевую воду

Депутат Дастан Бекешев предлагает повысить тарифы на питьевую воду.

Соответствующее сообщение он оставил на своем канале в Telegram.

Недавно он посетил предприятие «Бишкекводоканал», заметил, что на предприятии немало проблем:

- трубы устарели на 70%;

- потери воды – 30%;

- низкая зарплата сотрудников;

- отсутствие современных измерительных приборов.

Народный избранник считает, что для улучшения ситуации нужно повышать тарифы на воду.

«8 сомов за 1 тонну – это очень мало», - подытожил Дастан Бекешев.

Источник: Медиа центр, gezitter.org