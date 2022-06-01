Депутат Жогорку Кенеша предложил повысить тарифы на питьевую воду

Депутат Дастан Бекешев предлагает повысить тарифы на питьевую воду.
Соответствующее сообщение он оставил на своем канале в Telegram.
Недавно он посетил предприятие «Бишкекводоканал», заметил, что на предприятии немало проблем:
- трубы устарели на 70%;
- потери воды – 30%;
- низкая зарплата сотрудников;
- отсутствие современных измерительных приборов.
Народный избранник считает, что для улучшения ситуации нужно повышать тарифы на воду.
«8 сомов за 1 тонну – это очень мало», - подытожил Дастан Бекешев.
Источник: Медиа центр, gezitter.org
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