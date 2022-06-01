Что нужно делать при утере паспорта за границей? Отвечает юрист

По его словам, нужно обратиться в консульстве в стране пребывания.
Руководитель ассоциации юридических клиник, кандидат юридических наук Артур Бакиров рассказал, что нужно делать, если за границей истек срок действия паспорта. Свои рекомендации он озвучил в беседе с радио Sputnik Кыргызстан.
По его словам, нужно обратиться в консульстве в стране пребывания.
«Если за границей истек срок действия паспорта, документ был утерян или испорчен, то нужно получить удостоверение для возвращения в Кыргызстан. Для этого нужно обратиться в консульство с копией утерянного паспорта, свидетельства о рождении или военного билета. При утере паспорта должно быть свидетельство или определение, выданные компетентными органами. В случае невозможности предоставления упомянутых документов, должна быть справка, подтверждающая факт утери паспорта и объяснительная, написанная заявителем. Если паспорт испорчен или просрочен, то нужно его принести. Свидетельство о рождении детей до 18 лет должно быть подкреплено паспортами родителей, свидетельством о браке, фотоснимками соответствующей формы», - сказал Артур Бакиров.
Он добавил, что получив соответствующее удостоверение, гражданин должен покинуть страну в течение 30 дней.
Источник: Sputnik.kg, gezitter.org
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