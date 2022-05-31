В Бишкеке 1 июня будут перекрыты некоторые улицы и площадь Ала-Тоо

В Бишкеке 1 июня в честь празднования Международного дня защиты детей будут временно перекрыты несколько улиц.
По данным Патрульной милиции, будет ограничено движение транспорта на следующих улицах:
— отрезок проспекта Чуй от ул. Турусбекова до ул. Ю.Абдрахманова,
— отрезок ул. Ю.Абдрахманова от проспекта Чуй до ул. М.Фрунзе,
— отрезок улицы Фрунзе от ул. Абдрахманова до ул. Орозбекова.
Также в связи с проведением праздничных мероприятий будут закрыты площадь Ала-Тоо и Старая площадь с 7:00 до 12:00.
УПСМ просит водителей отнестись к ограничениям с пониманием и заранее планировать свои поездки.
Источник: Булак.кж
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