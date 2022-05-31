В Кыргызстане подорожают энергетические напитки

Отмечается, что ставка акциза в соответствии постановлением кабинета министров КР от 22 февраля 2022 года № 94 составит 10 сомов за 1 литр.

С 1 июля 2021 года производство и импорт на территорию Кыргызстана тонизирующих (энергетических) безалкогольных напитков, классифицируемые в товарной позиции ТН ВЭД 2202, подлежат обложению акцизным налогом, сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы (ГНС) при Минфине.

Отмечается, что ставка акциза в соответствии постановлением кабинета министров КР от 22 февраля 2022 года № 94 составит 10 сомов за 1 литр.

Тонизирующими безалкогольными напитками являются безалкогольные напитки специального назначения – тонизирующие, в том числе энергетические, содержащие кофеин и (или) другие тонизирующие компоненты в количестве, достаточном для обеспечения тонизирующего эффекта на организм, согласно Закону КР «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной продукции, розничной продажи и потребления алкогольной продукции, тонизирующих безалкогольных и слабоалкогольных напитков».

Источник: Булак.кж