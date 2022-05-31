Жедигера Саалаева освободили от должности судьи Конституционного суда

Комитет одобрил представление об освобождении Саалаева от должности судьи Конституционного суда КР.

Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша сегодня, 31 мая, рассмотрел вопрос об освобождении Жедигера Саалаева от должности судьи Конституционного суда КР. Об этом сообщается на сайте парламента.

Постоянный представитель президента и кабинета министров в ЖК Алмазбек Абытов отметил, что судью Жедигера Саалаева предлагается освободить от должности в связи с истечением срока его полномочий.

Комитет одобрил представление об освобождении Саалаева от должности судьи Конституционного суда КР.

Отметим, в 2016 году Жедигер Саалаев оказался в центре внимания СМИ из-за конфликта в торгово-развлекательном центре с участием его дочери.



Источник: vb.kg