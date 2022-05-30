Некоторые районы Бишкека 31 мая останутся без воды

Подача питьевой воды будет временно приостановлена из-за проведения ремонтно-профилактических работ на водозаборе «Сельский».
31 мая с 9.00 до 21.00 в некоторых районах столицы не будет питьевой воды, сообщают в производственно-эксплуатационном управлении «Бишкекводоканал».
Подача питьевой воды будет временно приостановлена из-за проведения ремонтно-профилактических работ на водозаборе «Сельский».
Район отключения питьевой воды: ул. Анкара-Рухий Мурас–ВБЧК, мкр. Тунгуч (западная сторона) в том числе: детский сад №181 мкр. Тунгуч 21/1, ШС №73 мкр. Тунгуч, СШ №92 жилого массива «Рухий Мурас», а также в жилмассиве «44 га».
Источник: bulak.kg
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