Цены на нефть снова растут

Ожидается, что страны ЕС встретятся в понедельник и вторник, чтобы обсудить шестой пакет санкций против России.

Цены на нефть выросли в преддверии заседания Европейского союза (ЕС) по санкциям против России, передает Reuters.

Фьючерсный контракт на нефть марки Brent на июль, срок действия которого истекает во вторник, вырос на 0,3 процента, до 119,8 доллара за баррель, после роста до 120,5 доллара в начале сессии. Более активный августовский контракт Brent вырос на 0,6 процента до 116,23 доллара за баррель.

Тем временем фьючерсы на нефть марки WTI подскочили на 0,7 процента до 115,85 доллара за баррель, продолжив уверенный рост на прошлой неделе.

Ожидается, что страны ЕС встретятся в понедельник и вторник, чтобы обсудить шестой пакет санкций против России.

Источник: vb.kg