Садыр Жапаров сменил управляющего делами президента

Батырканов освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

Тилек Батырканов освобожден от должности управляющего делами президента, сообщила пресс-служба главы государства. Указ подписал Садыр Жапаров.

Батырканов переходит на другую работу.

Другим указом новым управделами назначен Каныбек Туманбаев. Известно, что в 2012–2019 годах он был директором строительной компании "БКС".



Источник: ru.sputnik.kg