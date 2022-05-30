Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов сказал ему, что вопрос не о самом бизнес-инкубаторе.
На официальном сайте "Кыргызпатента" размещена информация о бизнес-инкубаторе, а под ней - ссылка "каталог роскошных проституток". Об этом сегодня, 30 мая, на заседании комитета Жогорку Кенеша по социальной политике сообщила депутат Аида Исатбек кызы. Она поинтересовалась, что это.
Заместитель министра образования и науки Расул Абазбек уулу ответил, что "Кыргызпатент" не относится к ведомству, поэтому он не может комментировать.
"Но могу пару слов сказать о бизнес-инкубаторе", - добавил он.
Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов сказал ему, что вопрос не о самом бизнес-инкубаторе.
"Хорошо, я подниму этот вопрос на пленарном заседании", - сказала Исатбек кызы.
На сайте ведомства, действительно, размещена такая ссылка:
Реклама роскошных проституток на сайте "Кыргызпатента".
Роскошные проститутки на сайте "Кыргызпатента".
Источник: kaktus.media
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