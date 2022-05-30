На сайте "Кыргызпатента" размещена реклама "роскошных проституток" (фото)

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов сказал ему, что вопрос не о самом бизнес-инкубаторе.

На официальном сайте "Кыргызпатента" размещена информация о бизнес-инкубаторе, а под ней - ссылка "каталог роскошных проституток". Об этом сегодня, 30 мая, на заседании комитета Жогорку Кенеша по социальной политике сообщила депутат Аида Исатбек кызы. Она поинтересовалась, что это.

Заместитель министра образования и науки Расул Абазбек уулу ответил, что "Кыргызпатент" не относится к ведомству, поэтому он не может комментировать.

"Но могу пару слов сказать о бизнес-инкубаторе", - добавил он.

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов сказал ему, что вопрос не о самом бизнес-инкубаторе.

"Хорошо, я подниму этот вопрос на пленарном заседании", - сказала Исатбек кызы.

На сайте ведомства, действительно, размещена такая ссылка:

Реклама роскошных проституток на сайте "Кыргызпатента".

Роскошные проститутки на сайте "Кыргызпатента".

Источник: kaktus.media