Поезд из Новосибирска в Бишкек запускают с 9 июня

В том числе с 9 июня на маршрут снова выйдет пара 385/386 Бишкек - Новосибирск.
Российские железные дороги реанимируют пассажирское сообщение с Кыргызстаном. Решение снять пандемийное ограничение принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. В расписание вернутся международные поезда, которые не курсировали с марта 2020 года. Об этом пишут "Новостибирские новости" со ссылкой на пресс-служба перевозчика
В том числе с 9 июня на маршрут снова выйдет пара 385/386 Бишкек - Новосибирск. Отправляться с конечных станций эти поезда будут через каждые восемь дней. Купить билеты можно за 45 дней до поездки.
"Все ранее действовавшие санитарные ограничения для граждан РФ и КР при въезде на территории стран сняты, ПЦР-тест не требуется", - уточнили в ОАО "РЖД".
Источник: vb.kg
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