Атай Омурзаков об избиении ученицы в Джалал-Абаде: У нас пошел тренд обвинять жертву

Известный танцор заступился за ученицу, которую избила учительница.
Танцор Атай Омурзаков прокомментировал видео, в котором преподаватель сузакской школы Джалал-Абадской области несколько раз ударила школьницу.
По его словам, в случае если ученик не слушает учителя, то можно прибегнуть к более гуманным методам.
«Какой родитель отдаст своего ребенка в руки людей, которые одобряют насилие? Непослушного можно всегда наказать другим путем, не насилием. У нас тренд какой-то пошел обвинять жертву», - написал Омурзаков.
Напомним, накануне в социальных сетях появилось видео, на котором учительница школы № 1 в селе Сафаровка била школьницу. Ролик вызвал конфликт между учительницей и ученицей.
На видео учитель обзывает школьницу «сволочью», девочка в ответ просит подбирать выражения. Преподаватель пригрозила, что отведет ученицу к завучу. Девочка попросила женщину приструнить свою дочь, поскольку та «вмешивается в ее жизнь», а затем говорит: «Пошла ты!»
В УВД Джалал-Абадской области Vesti.kg заявили, что правоохранительным органам уже известно о произошедшем.
— По данному факту со стороны сотрудников ОВД Сузакского района ведется предварительная проверка, - отметили в милиции. — По результатам будут приняты меры.
Источник: vesti.kg
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