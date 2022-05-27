Алымкадыр Бейшеналиев уволил трех начальников отделов Минздрава

Среди уволенных чиновников Айнура Акматова, которая недавно выступила за увольнение министра.
Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев уволил трех начальников отделов своего ведомства.
Как сообщила пресс-служба Минздрава, освобождены от должностей заведующая отделом делопроизводства и организационной работы Гульмира Ибраева, заведующий юридическим отделом Азамат Жумакеев и заведующая отделом общественного здравоохранения Айнура Акматова. Их уволили "в целях реализации реформ, проводимых ведомством, и достижения поставленных целей".
16 мая, пока глава Минздрава находился в Германии, три замминистра и начальники отделов министерства организовали пресс-конференцию, на которой обратились к президенту и главе кабмина с просьбой рассмотреть вопрос о соответствии Бейшеналиева занимаемой должности. Среди них была и Айнура Акматова. Чиновники заявили, что министр перешел все границы: нарушает этику госслужащего, позорит ведомство, увольняет людей без причины и назначает новые кадры без конкурса. Позже Бейшеналиев отреагировал на их заявление.
Источник: sputnik.kg
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