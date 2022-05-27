Эдиль Байсалов высказался о возможной отставке Алымкадыра Бейшеналиева (видео)

Вероятность всегда есть, и он сам об этом говорит.
Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов прокомментировал Kaktus.media скандал в Министерстве здравоохранения.
"Кабинет министров работает в нормальном режиме. Это ЧП, когда заместители министра созвали пресс-конференцию, это из ряда вон выходящее. Конечно, мы не хотим допустить такого прецедента, чтобы подобные случаи повторялись. Самое главное сейчас, чтобы система здравоохранения продолжала свои функции, несмотря на конфликты, происходящие в центральном аппарате. Конечно, мы сразу же приняли меры и в ежедневном режиме отслеживаем, чтобы все организации здравоохранения продолжали свою работу", - сказал Байсалов.
По его словам, скандал в Минздраве рассматривается специально созданной рабочей группой с участием сотрудников администрации президента, которая еще не вынесла заключение. О ее решении информация будет предоставлена.
На вопрос о том, есть ли вероятность, что министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев покинет должность, замглавы кабмина ответил:
Вероятность всегда есть, и он сам об этом говорит.
Источник: kaktus.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!