Эдиль Байсалов высказался о возможной отставке Алымкадыра Бейшеналиева (видео)

Вероятность всегда есть, и он сам об этом говорит.

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов прокомментировал Kaktus.media скандал в Министерстве здравоохранения.

"Кабинет министров работает в нормальном режиме. Это ЧП, когда заместители министра созвали пресс-конференцию, это из ряда вон выходящее. Конечно, мы не хотим допустить такого прецедента, чтобы подобные случаи повторялись. Самое главное сейчас, чтобы система здравоохранения продолжала свои функции, несмотря на конфликты, происходящие в центральном аппарате. Конечно, мы сразу же приняли меры и в ежедневном режиме отслеживаем, чтобы все организации здравоохранения продолжали свою работу", - сказал Байсалов.

По его словам, скандал в Минздраве рассматривается специально созданной рабочей группой с участием сотрудников администрации президента, которая еще не вынесла заключение. О ее решении информация будет предоставлена.

На вопрос о том, есть ли вероятность, что министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев покинет должность, замглавы кабмина ответил:

Вероятность всегда есть, и он сам об этом говорит.

Источник: kaktus.media