В Кыргызстане дефицит сахара? Комментарий Минэкономики

В ведомстве также прокомментировали цены на сахар по республике.
В Министерстве экономики и коммерции КР прокомментировали информацию о том, что в стране якобы наблюдается дефицит сахара.
В ведомстве напомнили, что для насыщения рынка сахаром и загрузки производственных мощностей отечественных заводов кабмином был проработан вопрос с ЕЭК о выделении квот на поставку в республику беспошлинного сахара и сахара-сырца в размере 105 тысяч тонн.
Также отмечается, что поставки тростникового сахара-сырца в республику уже начались.
«Каиндинский завод уже запущен и сахар, произведенный из тростникового сахара-сырца, реализуется потребителям республики. Отметим, что это сырье закупается в Бразилии по более высокой цене, что повлияло на цену реализации. Остальной объем распределен между Фондом государственных материальных резервов и частными компаниями», — сказали в министерстве.
В ведомстве уверяют, что договора на поставку заключаются, сахар поступает в республику.
«Физическая доступность сахара обеспечена. Ажиотажный спрос с отсутствием сахара является временным», — отметили в Минэкономики.
В ведомстве также прокомментировали цены на сахар по республике.
Так, ранее, в рамках заключенного Соглашения, ОАО «Каинды-Кант» реализовывало сахар собственного производства, выработанный из сахарной свеклы урожая прошлого года, в Торговые сети по льготной цене.
И для обсуждения ценовой ситуации 27 мая 2022 года на площадке Службы антимонопольного регулирования состоялось рабочее совещание с участием представителей ОАО «Канды-Кант», ОАО «Кошой» и Торговых сетей (Народный, Глобус, Достор, Фрунзе).
По итогам совещания была достигнута договоренность внести изменения в ранее заключенное Соглашение о взаимном сотрудничестве на рынке реализации сахара песка для населения от 11 марта 2022 года.
В соответствии с указанным Соглашением торговые сети (Народный, Глобус, Достор, Фрунзе) будут реализовать сахар-песок по льготной розничной цене 79 сом/кг по акции с ограничением 1 кг в одни руки в 1 сутки по одной карте лояльности. Сверх одного килограмма, сахар будет реализоваться по 85 сом/кг.
Источник: Булак.кж
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