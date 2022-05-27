В Кыргызстане дефицит сахара? Комментарий Минэкономики

В ведомстве также прокомментировали цены на сахар по республике.

В Министерстве экономики и коммерции КР прокомментировали информацию о том, что в стране якобы наблюдается дефицит сахара.

В ведомстве напомнили, что для насыщения рынка сахаром и загрузки производственных мощностей отечественных заводов кабмином был проработан вопрос с ЕЭК о выделении квот на поставку в республику беспошлинного сахара и сахара-сырца в размере 105 тысяч тонн.

Также отмечается, что поставки тростникового сахара-сырца в республику уже начались.

«Каиндинский завод уже запущен и сахар, произведенный из тростникового сахара-сырца, реализуется потребителям республики. Отметим, что это сырье закупается в Бразилии по более высокой цене, что повлияло на цену реализации. Остальной объем распределен между Фондом государственных материальных резервов и частными компаниями», — сказали в министерстве.

В ведомстве уверяют, что договора на поставку заключаются, сахар поступает в республику.

«Физическая доступность сахара обеспечена. Ажиотажный спрос с отсутствием сахара является временным», — отметили в Минэкономики.

В ведомстве также прокомментировали цены на сахар по республике.

Так, ранее, в рамках заключенного Соглашения, ОАО «Каинды-Кант» реализовывало сахар собственного производства, выработанный из сахарной свеклы урожая прошлого года, в Торговые сети по льготной цене.

И для обсуждения ценовой ситуации 27 мая 2022 года на площадке Службы антимонопольного регулирования состоялось рабочее совещание с участием представителей ОАО «Канды-Кант», ОАО «Кошой» и Торговых сетей (Народный, Глобус, Достор, Фрунзе).

По итогам совещания была достигнута договоренность внести изменения в ранее заключенное Соглашение о взаимном сотрудничестве на рынке реализации сахара песка для населения от 11 марта 2022 года.

В соответствии с указанным Соглашением торговые сети (Народный, Глобус, Достор, Фрунзе) будут реализовать сахар-песок по льготной розничной цене 79 сом/кг по акции с ограничением 1 кг в одни руки в 1 сутки по одной карте лояльности. Сверх одного килограмма, сахар будет реализоваться по 85 сом/кг.

Источник: Булак.кж