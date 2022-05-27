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Подробности Общество Просмотров: 7

С сегодняшнего дня бизнес в стране могут проверять 16 госорганов. Список

С сегодняшнего дня 16 государственных органов смогут проверять предпринимателей. Об этом сообщил депутат Дастан Бекешев. Отметим, вчера, 26 мая, Жогорку Кенеш одобрил постановление, предложенное кабинетом министров. Ранее Минэкономики и коммерции предлагало перечень из 15 госорганов. Согласно постановлению, бизнес могу проверять 16 госорганов: Служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Минэкономики. Служба антимонопольного регулирования при Минэкономики. Департамент драгоценных металлов при Министерстве финансов. Департамент по регулированию ТЭК при Министерстве энергетики. Служба по энергетическому надзору при Минэнерго. Департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора при Министерстве здравоохранения. Департамент лекарственных средств и медицинских изделий при Минздраве. Служба по контролю и надзору трудового законодательства при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции. Служба по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Министерстве сельского хозяйства. Служба по земельному и водному надзору при Минсельхозе. Служба по пожарному надзору при Министерстве чрезвычайных ситуаций. Служба экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора. Управление по архитектурно-техническому контролю Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при кабинете министров. Госагентсво по защите персональных данных при кабинете министров. Управление по контролю и надзору в сфере транспортной безопасности Министерства транспорта и коммуникаций. Департамент химизации, защиты и карантина растений при Министерстве сельского хозяйства. Источник: Кактуз.кж