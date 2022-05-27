С сегодняшнего дня бизнес в стране могут проверять 16 госорганов. Список

С сегодняшнего дня 16 государственных органов смогут проверять предпринимателей.
Об этом сообщил депутат Дастан Бекешев.
Отметим, вчера, 26 мая, Жогорку Кенеш одобрил постановление, предложенное кабинетом министров.
Ранее Минэкономики и коммерции предлагало перечень из 15 госорганов.
Согласно постановлению, бизнес могу проверять 16 госорганов:
- Служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Минэкономики.
- Служба антимонопольного регулирования при Минэкономики.
- Департамент драгоценных металлов при Министерстве финансов.
- Департамент по регулированию ТЭК при Министерстве энергетики.
- Служба по энергетическому надзору при Минэнерго.
- Департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора при Министерстве здравоохранения.
- Департамент лекарственных средств и медицинских изделий при Минздраве.
- Служба по контролю и надзору трудового законодательства при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции.
- Служба по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Министерстве сельского хозяйства.
- Служба по земельному и водному надзору при Минсельхозе.
- Служба по пожарному надзору при Министерстве чрезвычайных ситуаций.
- Служба экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора.
- Управление по архитектурно-техническому контролю Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при кабинете министров.
- Госагентсво по защите персональных данных при кабинете министров.
- Управление по контролю и надзору в сфере транспортной безопасности Министерства транспорта и коммуникаций.
- Департамент химизации, защиты и карантина растений при Министерстве сельского хозяйства.
Источник: Кактуз.кж
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