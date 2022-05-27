Как рассказали в муфтияте, планируется за счет спонсоров построить новую мечеть, рассчитанную на 10 тысяч человек.
Рядом есть еще одна мечеть, построенная 78 лет назад. Из нее хотят сделать музей.
В Бишкеке решили снести центральную мечеть, расположенную на пересечении улиц Московской и Гоголя, сообщила пресс-служба Духовного управления мусульман Кыргызстана.
Как рассказали в муфтияте, планируется за счет спонсоров построить новую мечеть, рассчитанную на 10 тысяч человек.
Центральную мечеть построили в 1995 году. Сегодня здесь местами протекает крыша, а также имеются проблемы парковки и автомобильных пробок в этом районе во время жума-намаза.
"Бывало, что зимой молящиеся оставались на улице из-за отсутствия мест. С учетом этого решили построить современную мечеть, так скажем, с кыргызским колоритом. В течение месяца планируем заложить капсулу, работаем над проектом", — пояснили в ДУМК.
Отмечается, что в новой мечети будет подземная парковка.
Рядом есть еще одна мечеть, построенная в 1944 году. Это исторический объект, из него хотят сделать музей.
Источник: sputnik.kg
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