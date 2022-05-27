Получить российское гражданство станет проще

Мигрантов адаптируют по новому закону.

Несколько категорий иностранных граждан получат возможность натурализоваться в России в упрощенном порядке, а Госпрограмма переселения соотечественников будет реформирована. Эти и другие новации в миграционном законодательстве будут подготовлены уже в осеннюю сессию. Об этом СМИ рассказал председатель комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Государственная программа переселения соотечественников начнет работать дополнительно в девяти регионах: Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Калмыкии, Коми, Северной Осетии - Алании, а также Карачаево–Черкесской, Чеченской и Кабардино–Балкарской республиках.

Леонид Калашников отметил, что возглавляемый им комитет воспринимает репатриацию соотечественников, проживающих за рубежом, как важный приоритет внешней политики Российской Федерации. "Всем известна демографическая ситуация в стране. И, как отмечал президент Владимир Путин, изменить ее в лучшую сторону можно, в том числе за счет возвращения соотечественников. С учетом этого мы провели работу по подготовке проекта указа президента о внесении изменений в госпрограмму, которые обеспечат приоритет переселения многодетным семьям", - рассказал Леонид Калашников. Он с коллегами рассчитывает, что указ обретет силу в ближайшее время.

С подачи президента РФ вопросы упрощения натурализации для ряда иностранных граждан не теряют актуальности в повестке законодателей. Один из них - создание благоприятных условий для талантливой молодежи, которая едет учиться в Россию - анонсированы поправки в законодательство, которые позволят иностранным студентам едва ли не автоматически становиться российскими гражданами.

"Речь идет об упрощении порядка получения российского гражданства соотечественниками и специалистами", - пояснил Леонид Калашников. По его словам, всего МВД России подготовил проекты трех федеральных законов, которые вносят соответствующие изменения в Закон "О гражданстве Российской Федерации". В одном из них речь идет об иностранцах, которые с отличием окончили МГУ и СПбГУ, а также федеральные и национальные исследовательские университеты России. Упрощенный порядок для них предусмотрен по ходатайству этих университетов.

Еще один проект закона уже направлен в Госдуму: он касается участников Госпрограммы добровольного переселения. Предлагается дать им право подавать заявление на приобретение российского гражданства по месту пребывания в выбранном для проживания регионе.

Мигрантов адаптируют по новому закону. Все перечисленные инициативы были разработаны в соответствии с рекомендациями по итогам парламентских слушаний "О миграционной политике Российской Федерации на пространстве СНГ", которые организовал его комитет. "Слушания прошли второго апреля, и вот к началу осенней сессии мы уже можем наблюдать первые практические результаты этой работы", - подытожил депутат.

По мнению депутата, МВД оперативно и качественно отработал социальный заказ на улучшение миграционного законодательства, который был сформулирован в ходе парламентских слушаний. В итоге на свет появилось шесть законопроектов, три проекта межправительственных соглашений и проект указа президента РФ.

Разработан проект федерального закона, который касается социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Российской Федерации.

Еще один проект направлен на усовершенствование сферы трудовой миграции. Во время парламентских слушаний участники отмечали успешный опыт организованного набора трудовых мигрантов в стране исхода. Этот проект запущен в Узбекистане на основании соответствующего договора. "Мы предложили распространить этот опыт на отношения с другими странами СНГ. Первые на очереди - Кыргызстан и Таджикистан", - рассказал Леонид Калашников.



Источник: vb.kg