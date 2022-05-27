Опасная тишина у кыргызстанских границ

Но даже в такой ситуации многие политики считают, что есть гаранты стабильности, такие как ОДКБ.

Все, что сейчас происходит в Таджикистане, становится очень важным для всей ЦА. Уже определенно понятно, что некие силы готовят переворот в этой стране, поддерживая оппозицию и свержение президента Рахмона. Тогда бы на волне беспорядков игиловские бандформирования смогли перейти границу и создать хаос в регионе.

При этом, поддерживая оппозицию и охаивая президента Таджикистана, называя диктатором, страну продолжают накачивать вооружением, техникой. Не напоминает украинский вариант? Официальная версия милитаризации - для охраны границ от боевиков из Афгана. При этом "воспитывается оппозиция" с расчетом на то, чтобы пришедшая из–за границы "боевая масса" или та же оппозиция пошла дальше в страны ЦА.

Возникает вопрос: где в этой многоходовке роль и место Кыргызстана и ОДКБ? У ИГИЛ задача со времен Сирии не изменилась - создание халифата на огромной территории. Талибану важно удержать власть для начала в своей стране, и вряд ли они заинтересованы в огнедышащих границах, дальних походах. Значит, основную роль разрушителей миропорядка будут играть все–таки головорезы ИГИЛ и прочих примкнувших к ним исламистско–террористических групп.

Вполне очевидно, что на этом фоне внешней угрозы страны–соседи в ЦА должны научиться все вопросы решать миром, мало того, воевать вместе! Но нет, на кыргызско–таджикской границе не прекращаются перестрелки. Это провокации или частные случаи? Или невыученный урок президентов двух стран? Ведь в этой ситуации надо сделать все, чтобы прийти к консенсусу, пониманию, услышать друг друга. Почему этого не происходит?

На состоявшейся встрече экспертного клуба "Пикир" по вопросу "решения конфликтов на кыргызско–таджикской границе и роли в этом ОДКБ" в Бишкеке несколько экспертов пришли к тому, что сейчас вопрос по Кыргызстану–Таджикистану практически в тупике. При этом остается горящий опасный фактор - волнения в Горно–Бадахшанской области, на границе с Афганистаном. Таким образом в поисках решения демаркации и делимитации границ надо понимать актуальность и ответственность решения этого, если хотите, исторического вопроса.

Не правда ли, мы все хотим мира, и президенты должны сделать так, чтобы никто даже посметь не мог подумать о провокации, о возможности давления на какую–то сторону. Надо снова научиться дружить!

Безусловно, важным становится вопрос решения экономического и наркотического фактора. Контрабанду и наркотрафик называют основными причинами зияющей раны приграничного конфликта, из–за которого гибнут люди в мирное время.

И мы понимаем, что если на конфликт на кыргызско–таджикской границе наложить внутренний - таджикский - с требованием автономии Горно–Бадахшанской области, с воздействием салафитов и афганского фактора, то у нас под боком может произойти настоящий взрыв, в котором уцелеть будет очень трудно.

Но разматывать этот гордиев узел надо. И на раскачку совсем нет времени.

9 мая 2022 года лидер террористической Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) Мухиддин Кабири объявил о создании военного крыла оппозиции властям Таджикистана. Об этом сообщил центральноазиатский филиал радио "Свобода".

Журналист Владимир Прохватилов в своей статье анализирует складывающуюся ситуацию так: "Накапливаются признаки того, что США готовятся применить к Таджикистану стратегию "принуждающей мощи", соединив "белоленточный протест" с партизанскими вылазками вооруженного крыла оппозиции. Во главе боевиков, скорее всего, встанут "лидеры Памира" - так радио "Свобода" называет наркобаронов Горного Бадахшана. Здесь в последнее время активизируются протестные выступления.

Политолог Марс Сариев в интервью российским СМИ высказал мнение, что за созданием вооруженного крыла оппозиции в Таджикистане стоят внешние силы, в задачи которых входят "смещение президента Рахмона и создание коридора для прохода вооруженных формирований из Афганистана в Казахстан и Россию". При этом со стороны Пакистана проводятся действия, которые провоцируют оппозицию Талибана придвинуться к афгано–таджикской, афгано–узбекской границам. После свержения премьер–министра Пакистана Имрана Хана начались удары пакистанской авиации по афганским провинциям Хост, Кунар и Пактика, выталкивающие расположенные там салафистские группировки к границам Таджикистана. На днях в этих же провинциях вспыхнули бои между талибами и вооруженными группировками пуштунов.

Подпитывается напряженность не только в Таджикистане. Лидер афганских узбеков Абдул Рашид Дустум, находящийся в эмиграции в Турции, получил 250 млн. фунтов стерлингов для организации армии сопротивления правительству талибов. Не далее как 18 апреля боевики афганского филиала "Исламского государства" обстреляли реактивными снарядам территорию Узбекистана.

Но даже в такой ситуации многие политики считают, что есть гаранты стабильности, такие как ОДКБ.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил: "Если на Таджикистан будет совершено нападение, это сразу станет предметом для рассмотрения в ОДКБ, поскольку мы не можем допустить агрессивных поползновений в отношении наших союзников".

- Недоразумений между членами ОДКБ не должно быть в принципе, - уверен эксперт по вопросам национальной безопасности Таалайбек Джумадылов. - Нужно четко понимать, с какой целью создана эта организация. Главное - если один из участников договора подвергнется нападению, то все другие государства будут воспринимать это как вооруженную агрессию против всех участников. Формат создания ОДКБ исключает вооруженные конфликты между ее членами. Но главное, саму возможность военного решения приграничных вопросов государства–участники должны жестко пресекать.



Источник: vb.kg