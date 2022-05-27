Газпром Кыргызстан" обеспечивает газом наших жителей и промышленные предприятия.
Впервые после пандемии "Газпром Кыргызстан" возобновил организацию корпоративных мероприятий. В мае 2022 года в гостеприимном Джалал-Абаде был проведен Фестиваль дружбы. В течение двух дней на трех площадках города были развернуты масштабные производственно-спортивные мероприятия, в которых приняли участие не только специалисты со всех филиалов "Газпром Кыргызстан", но и сотрудники подразделения МЧС Джалал-Абада и другие местные компании:
- конкурс по пожарно-прикладному спорту – стадион "Курманбек";
- турнир по футзалу на кубок "Газпром Кыргызстан" – ФОК "Газпром" в Джалал-Абаде;
- конкурс профессионально-технического мастерства между операторами газораспределительных станций.
Насыщенная программа фестиваля началась с возложения представителями местной власти и руководства компании цветов к памятнику Героев Великой Отечественной войны.
Торжественное открытие игр состоялось на центральном стадионе "Курманбек" при участии почетных гостей фестиваля: первого заместителя полномочного представителя президента КР в Джалал-Абадской области Мамасалы Акматова, мэра Джалал-Абада Эрнисбека Ормокова, также заместителей генерального директора компании Сабырбека Акимбаева и Александра Гребенюка.
Первый заместитель полномочного представителя президента КР в Джалал-Абадской области Мамасалы Акматов отметил:
Газпром Кыргызстан" обеспечивает газом наших жителей и промышленные предприятия. После пандемии коронавируса, согласовав с нами, в этом году компания решила провести конкурс по пожарно-прикладному спорту и другие мероприятия в Джалал-Абаде. Решение актуальное, ведь в нашей области эксплуатируется большое количество производственных объектов.
В конкурсе по пожарно-прикладному спорту приняли участие семь команд (команда МЧС КР и команды филиалов "Газпром Кыргызстан"). Они соревновались по трем дисциплинам: подъем по штурмовой лестнице, преодоление 100-метровой полосы препятствий, боевое развертывание.
Преодоление дисциплин было очень сложным и зрелищным, требовало от участников максимальной концентрации сил и внимания. Подъем по штурмовой лестнице на 3-й этаж учебной башни стал первым этапом соревнования. Специалисты сначала пробежали 32 метра со штурмовой лестницей в руке, затем забрались на башню, закрепляя лестницу за оконный проем на каждом этаже. Победитель превзошел соперников в буквальном смысле на доли секунды.
Позже участники продемонстрировали скорость и ловкость на 100-метровой полосе с препятствиями. Завершающим этапом соревнований по пожарно-прикладному спорту стало боевое развертывание, итоги которого внесли значительные изменения в турнирной таблице. В каждой дисциплине шла упорная борьба за победу. По итогам соревнований определены общекомандные победители, а также лучшие в каждой группе по количеству набранных баллов.
Кроме того, на ГРС Джалал-Абада состоялся конкурс профессионального мастерства, который прошел в несколько этапов. Сначала члены жюри оценили теоритические знания участников. Конкурсанты состязались в знании норм и правил промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления. Также жюри оценивало умение специалистов ориентироваться в экстренной ситуации и применять теоретические знания на практике. Наиболее интересной стала практическая часть, в которой участники соревнований оказывали первую помощь "пострадавшему", ликвидировали утечки в газовом колодце.
Заместитель генерального директора по производству ОсОО "Газпром Кыргызстан" Александр Гребенюк отметил:
"Газпром Кыргызстан" эксплуатирует особо опасные производственные объекты. На нас лежит большая ответственность. Соревнования по пожарно-прикладному спорту позволяют специалистам нашей компании оттачивать свое мастерство почти в реальной боевой ситуации.
Любителей спорта не оставил равнодушными турнир по футзалу на кубок "Газпром Кыргызстан". В каждом матче команды играли на результат. В финальном матче "Газпром север" уступил в серии пенальти со счетом 3:1 команде "Джалал-Абад Электро", которая и стала обладателем почетного трофея. Кроме основных призеров, индивидуальными наградами были отмечены особо отличившиеся игроки. Заслуженные награды получили лучший вратарь, бомбардир и игрок турнира.
Заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам ОсОО "Газпром Кыргызстан" Сабырбек Акимбаев отметил:
Мы рады успешному завершению Фестиваля дружбы. Считаем, что все цели корпоративного мероприятия, такие как, развитие физических, моральных и профессиональных качеств наших сотрудников, достигнуты. От лица компании благодарим жителей и руководителей Джалал-Абада за теплый и дружественный прием.
Источник: kaktus.media
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