Как трудовым мигранткам защитить свои права на имущество при нике? Консультации адвоката

Если нет официального брака, то собственником имущества будет лицо, на чье имя зарегистрировано недвижимое имущество.

Часто кыргызстанцы не регистрируют брак в органах ЗАГС. Затем уезжают на заработки в другие страны. При этом нередко заработанные деньги отправляются родственникам мужа. Если пара расстанется, то женщина, как правило, остается ни с чем.

Адвокат правовой клиники "Адилет" Тимур Султанов рассказал, как мигрантки могут защитить свои имущественные права.

Вы должны помнить, что отправка денег родственникам, чтобы они их копили и в последующем приобрели недвижимость или сделали ремонт, является весьма рискованным решением, так как всегда присутствует человеческий фактор. Нет гарантий того, что переводимые вами средства человек потратит именно на то, что решили вы, а не на свои нужды", - отметил Султанов.

Он подчеркнул, что если брак не зарегистрирован в официальных органах, то он не считается законным, и приобретаемое имущество в период так называемого гражданского брака (общее ведение хозяйства мужчины и женщины без регистрации брака в органах ЗАГС) не может являться общей совместной собственностью.

"Если нет официального брака, то собственником имущества будет лицо, на чье имя зарегистрировано недвижимое имущество. В этой связи более безопасным является накопление заработка самим лицом-мигрантом и приобретение имущества им самим путем его регистрации в уполномоченных органах на свое имя", - подчеркнул Султанов.

Источник: kaktus.media