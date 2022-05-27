С начала года доллар подешевел по отношению к рублю на 17 процентов

Следом подорожал евро на 11,25 процента, до 64,4392 рубля.
Финансовый портал "Акчабар" посчитал на сколько и в какую сторону с начала года изменился курс доллара по отношению к российскому рублю.
Со ссылкой на банк России "Акчабар" написал о том, что сегодня официальный курс доллара США установлен на уровне 62,0495 рубля, рост составил 10,21 процента к курсу 26 мая. Следом подорожал евро на 11,25 процента, до 64,4392 рубля.
Вместе с тем, как указывают журналисты портала, с начала года, учитывая даже сегодняшний рост, американская валюта подешевела к рублю на 17,41 процента, с 75,1315 рубля до нынешних значений. Аналогичная ситуация сложилась и с евро, -24,3 процента.
Источник: vb.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!