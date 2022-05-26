Флаг Украины на пике Путина в горах КР. В милиции допросили альпинистов

Данный факт зарегистрирован в ЖУИ. Проверка продолжается.

Альпинистов, снявших на видео установленный на пике Путина украинский флаг, вызвали на допрос в милицию.

Как сообщили в ГУВД Чуйской области, 24 мая егерь заметил двух альпинистов, которые направлялись на пик. Их личности после установили и вызвали в ОВД. Там альпинисты рассказали, что когда поднялись на пик — увидели флаг и решили снять на телефон.

Данный факт зарегистрирован в ЖУИ. Проверка продолжается.

Источник: bulak.kg