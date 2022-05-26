(Фото) Судья и зампрокурора вымогали деньги за прекращение уголовного дела

Указанные должностные лица вымогали денежные средства у гражданина Х.Д. за прекращение уголовного дела, рассматриваемого в Жумгальском районном суде.
ГКНБ совместно с Генеральной прокуратурой в рамках уголовного дела зафиксирован факт вымогательства и получения денежных средств судьей Жумгальского районного суда А.А.М. и заместителем прокурора Жумгальского района О.Ж.К., который был задержан с поличным. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ.
23 мая 2022 года в отношении судьи А.А.М. возбуждено уголовное дело по статье 343 УК КР ("Вымогательство взятки) для дальнейшего привлечения к уголовной ответственности. Заместитель прокурора О.Ж.К. водворен в СИЗО ГКНБ сроком на 2 месяца.
Указанные должностные лица вымогали денежные средства у гражданина Х.Д. за прекращение уголовного дела, рассматриваемого в Жумгальском районном суде.
Источник: vb.kg
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