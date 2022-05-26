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Президенты КР и РК подписали совместное заявление и 13 других документов

Садыр Жапаров и Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление президента Кыргызской Республики и президента Республики Казахстан. В рамках официального визита президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаева в Кыргызскую Республику сегодня, 26 мая, подписан ряд двусторонних документов, направленных на наращивание кыргызско-казахстанского совместного взаимодействия. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Садыр Жапаров и Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление президента Кыргызской Республики и президента Республики Казахстан. Кроме того, подписаны следующие документы: протокол о внесении изменений и дополнений в договор между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан об оказании взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 26 августа 1996 года; соглашение между кабинетом министров Кыргызской Республики и правительством Республики Казахстан по профилактике и тушению природных пожаров на приграничных территориях; протокол о внесении изменений в Соглашение между правительством Кыргызской Республики и правительством Республики Казахстан о сотрудничестве в области образования от 4 июля 2006 года; соглашение между правительством и кабинетом министров Кыргызской Республики и Республики Казахстан о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания; совместный план мероприятий Министерства иностранных дел КР и Министерства иностранных дел РК на 2022 год по случаю 30-летния установления дипломатических отношений; Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Кыргызской Республики и Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан в области сельского хозяйства; Меморандум между Министерством экономики и коммерции Кыргызской Республики, Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и ТОО JOINT TECHNOLOGIES об инвестировании в инфраструктуру индустриального торгово-логистического комплекса в районе автодорожных пунктов пропуска "Карасу" и "Ак-Тилек"; Меморандум о сотрудничестве между аппаратом полномочного представителя президента Кыргызской Республики в Таласской области и Акиматом Жамбылской области Республики Казахстан; Меморандум о сотрудничестве между аппаратом полномочного представителя президента КР в Ошской области и акиматом Туркестанской области РК; протокол о намерении заключения соглашения о сотрудничестве между аппаратом полномочного представителя президента Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области с акиматом Алматинской области Республики Казахстан; Меморандум о сотрудничестве между аппаратом полномочного представителя президента Кыргызской Республики в Чуйской области Кыргызской Республики и акиматом Карагандинской области Республики Казахстан; Меморандум о сотрудничестве между аппаратом полномочного представителя президента Кыргызской Республики в Баткенской области Кыргызской Республики и акиматом Актюбинской области Республики Казахстан; Меморандум о сотрудничестве между аппаратом полномочного представителя президента Кыргызской Республики в Джалал-Абадской области Кыргызской Республики и акиматом Атырауской области Республики Казахстан. Источник: vb.kg