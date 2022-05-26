Касым-Жомарт Токаев: Мы и дальше будем укреплять отношения с Кыргызстаном

В закрытом формате нам удалось обсудить актуальные вопросы и прийти к согласию.

«Нам удалось вывести кыргызско-казахстанские отношения на уровень стратегического партнерства», — заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в расширенном формате.

Глава Кыргызстана подчеркнул, что в дальнейшем будут предприняты усилия по укреплению союзнических отношений с Казахстаном.

В свою очередь Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Кыргызстан — богом данный сосед и ближайший союзник Казахстана, а кыргызский народ издревле является самым близким для казахского народа.

Он отметил, что в текущем году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений и за это время дружественные отношения между странами окрепли, установлен политический диалог, налажены межгосударственные и межпарламентские связи.

"Сегодня под Вашим руководством в Кыргызстане проходят конституционные реформы, происходят изменения и развитие. Казахстан оказывает разнообразную помощь Кыргызстану в случае необходимости. Межгосударственные отношения развиваются на высоком уровне. Об этом свидетельствует тот факт, что наши министры регулярно встречаются. В закрытом формате нам удалось обсудить актуальные вопросы и прийти к согласию. Между нашими странами нет политических разногласий», — сказал Токаев.

Источник: bulak.kg