Учительница избила школьницу в Сузаке. Глава Минобраза прокомментировал ситуацию

Накануне в соцсетях распространилось видео с избиением учительницей школьницы.
Министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев прокомментировал журналистам инцидент между педагогом и школьницей в Сузакском районе, в ходе которого учительница избила ученицу.
По его словам, какая бы ситуация не была, учитель не должен поднимать руку на школьника.
Он также отметил, что школьники в последнее время доводят учителей до такого состояния, и основная проблема заключается в воспитании.
«Воспитание в первую очередь получают в семье, а потом уже в школе. В данном случае ученица назвала учителя кличкой. Это перебор. Но несмотря на это, педагог должна была провести работу совместно с родителями девочки и администрацией школы. В школе не должно быть агрессии и насилия. Я прошу учителей, какая бы ни была ситуация, ни в коем случае не поднимать руку на детей», — сказал министр и добавил, что в школах будет активизирована работа в воспитательном секторе.
Накануне в соцсетях распространилось видео с избиением учительницей школьницы. Позже в Сети распространилось и видео, где запечатлено начало конфликта. Там видно, что школьница очень борзо себя ведет с педагогом и употребляет оскорбительные слова.
Отметим, по факту избиения учительницей школьницы начато расследование и создана комиссия.
Источник: bulak.kg
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