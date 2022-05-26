Учительница избила школьницу в Сузаке. Глава Минобраза прокомментировал ситуацию

Накануне в соцсетях распространилось видео с избиением учительницей школьницы.

Министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев прокомментировал журналистам инцидент между педагогом и школьницей в Сузакском районе, в ходе которого учительница избила ученицу.

По его словам, какая бы ситуация не была, учитель не должен поднимать руку на школьника.

Он также отметил, что школьники в последнее время доводят учителей до такого состояния, и основная проблема заключается в воспитании.

«Воспитание в первую очередь получают в семье, а потом уже в школе. В данном случае ученица назвала учителя кличкой. Это перебор. Но несмотря на это, педагог должна была провести работу совместно с родителями девочки и администрацией школы. В школе не должно быть агрессии и насилия. Я прошу учителей, какая бы ни была ситуация, ни в коем случае не поднимать руку на детей», — сказал министр и добавил, что в школах будет активизирована работа в воспитательном секторе.

Накануне в соцсетях распространилось видео с избиением учительницей школьницы. Позже в Сети распространилось и видео, где запечатлено начало конфликта. Там видно, что школьница очень борзо себя ведет с педагогом и употребляет оскорбительные слова.

Отметим, по факту избиения учительницей школьницы начато расследование и создана комиссия.

Источник: bulak.kg