Мэр Бишкека просит депутатов не переживать из-за скандального законопроекта

Депутатский корпус может не переживать.

Сегодня, 26 мая, в Бишкекском горкенеше проходит очередная сессия.

Принимая повестку дня, депутаты предложили обсудить скандальный законопроект, урезающий их полномочия.

Напомним, мэрия вынесла на общественное обсуждение законопроект, согласно которому депутаты не смогут выражать недоверие мэру, вице-мэрам, руководителям муниципальных организаций и учреждений, руководителям территориальных подразделений государственных органов.

Депутат Максат Алымбеков предложил послушать мэра Бишкека Эмилбека Абдыкадырова, чтобы понять, откуда появилась идея, кто инициатор и с какой целью этот законопроект готовили.

Мэр столицы сообщил, что сам был не в курсе этого законопроекта, он был разработан два месяца назад юристами мэрии для приведения в соответствие с Конституцией. И в его планах - работать совместно с БГК.

"У нас на самом деле хорошая работа идет, вы нам много что подсказываете, помогаете. Я даже одного депутата себе вице-мэром взял", - отметил он.

По словам Абдыкадырова, он сам не ожидал такой реакции СМИ и предложил депутатам вместе обсудить и пройтись по всем пунктам законопроекта, чтобы вместе пойти в ЖК на обсуждение.

"Депутатский корпус может не переживать. Давайте вместе будем его обсуждать и за двумя подписями направим в ЖК один документ с предложениями", - озвучил он.

Депутаты приняли предложение мэра к сведению.

Источник: Кактуз.кж