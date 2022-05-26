(Фото) Касым-Жомарт Токаев прилетел в Бишкек. Фото встречи в аэропорту

Лидеры стран также примут участие в пленарном заседании Евразийского экономического союза в формате видеоконференции.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Кыргызстан с официальным визитом. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата кабмина.

В международном аэропорту "Манас" гостя встретил председатель кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров.

Сообщается, что в рамках официального визита состоятся переговоры президентов двух республик, ожидается подписание ряда двусторонних документов.

Лидеры стран также примут участие в пленарном заседании Евразийского экономического союза в формате видеоконференции.

Источник: Кактуз.кж