(Фото) Касым-Жомарт Токаев прилетел в Бишкек. Фото встречи в аэропорту

Лидеры стран также примут участие в пленарном заседании Евразийского экономического союза в формате видеоконференции.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Кыргызстан с официальным визитом. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата кабмина.
В международном аэропорту "Манас" гостя встретил председатель кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров.
Сообщается, что в рамках официального визита состоятся переговоры президентов двух республик, ожидается подписание ряда двусторонних документов.
Лидеры стран также примут участие в пленарном заседании Евразийского экономического союза в формате видеоконференции.
Источник: Кактуз.кж
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