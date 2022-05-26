(Видео) В Сузаке учительница жестоко избила школьницу.

В социальных сетях и мессенджерах распространяется видео, где учительница жестоко избивает школьницу.

Инцидент произошел 23 мая в школе №1 имени Ж.Боконбаева в Сузакском районе во время урока информатики в 7-м классе. Информацию подтвердили в Минобразования.