Набанк отозвал лицензии у двух обменных бюро в Бишкеке

Набанк отозвал лицензии у двух обменных бюро в Бишкеке.

За нарушение требований законодательства и нормативных правовых актов Национальный банк с 25 мая отозвал лицензии у двух обменных бюро, сообщается на сайте регулятора.

Согласно решению Нацбанка, лицензии лишились обменные бюро "Пайда кей джи", расположенное в районе Моссовета, и "Три семерки плюс", расположенное в районе Аламединского базара.

Источник: vb.kg