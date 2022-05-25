Очередная шоу-идея Акылбека Жапарова

Председатель кабмина Акылбек Жапаров вынес очередное решение, касающееся инвесторов.

На что только не пошли кыргызские власти, чтобы заинтересовать инвесторов. Были приняты различные программы, облегчены требования по закону, проходили форумы под девизом «Кыргызстан – рай для бизнесменов», приняты десятки решений по улучшению инвестиционного климата. Но не было каких-либо изменений, ожидаемых результатов.

Объем внешней инвестиции в национальной экономике по-прежнему остается небольшим. Интересно, когда наши поймут, что инвесторам неважно – на каком языке мы говорим и каков режим правления в стране? Для инвестора не имеет значение – авторитарная у нас страна или демократическая. Главное чтобы законы работали, были гарантии безопасности для инвесторов. Инвесторов интересует стабильность в стране и прибыль. Иначе они не вкладывали бы миллионы, миллиарды в авторитарный Узбекистан.

Председатель кабмина Акылбек Жапаров вынес очередное решение, касающееся инвесторов. Поручил перевести на английский язык нормативно-правовые акты. Якобы это улучшит инвестиционный климат и вызовет интерес инвесторов к нашей стране. Инициатива и намерения, возможно, хороши, но кто поверит, что инвесторы побегут к нам, если документы будут на английском? Желающие увеличить объем инвестиций, вместо этого, могли бы предложить отличные проекты, обеспечить спокойное пребывание инвесторам в стране, отстаивая их права, искореняя коррупционные риски, обеспечивая функционирование законов и установив стабильность. Тогда и будет результат. Иначе все старания и решения останутся пустой мечтой.

Источник: газета «Майдан.kg» №12 от 25.05.2022 / стр. 9