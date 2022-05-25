С помощью цифровых технологий в Кыргызстане хотят улучшить качество скота

Традиционный способ развития племенного животноводства не всегда гарантирует результат, сказал замглавы Минсельхоза.

Планируется улучшить продуктивность скота через цифровые технологии, сообщил заместитель министра сельского хозяйства Кыргызстана Азамат Мукашев на стратегической сессии "Развитие цифровой экосистемы агропромышленного комплекса". Мероприятие проходит в рамках Евразийского экономического форума.

"Когда мы говорим о развитии племенного животноводства, то традиционный путь – это завоз быков-производителей и искусственное оплодотворение. Это классика, но она не гарантирует 100-процентного повышения продуктивности по мясу, молоку, шерсти и так далее", — сказал заместитель министра.

Он отметил, что один из новосибирских вузов разработал платформу по биоинформатике, которая позволяет на уровне геномных карт подбирать родительские пары.

"Представляете! Не методом тыка – мол, вот лучший производитель. Это когда сравнивают геномные карты, производителей и маточное поголовье и можно узнать, будет ли это работать (скрещивание между определенными родительскими парами. — Прим. ред.)", — пояснил он.

По словам Мукашева, новый метод позволит в 99 процентах случаев добиваться положительного результата. Сейчас идет проработка меморандума, чтобы начать пилотный проект, в течение двух лет представят результат. Замминистра считает, что он будет положительным.

Он добавил, что биоинформатика — новое направление не только для Кыргызстана, но и для других стран СНГ.

Sputnik Кыргызстан является международным инфопартнером Евразийского экономического форума.

Источник: sputnik.kg