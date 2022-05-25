Мэрия Бишкека прокомментировала свою инициативу изменения законов о статусе столицы и Оша

В связи с чем просим объективно оценивать ситуацию и не вводить в заблуждение горожан.
В мэрии Бишкека заявили, что вынесли проект Закона КР "О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР в сфере местного самоуправления" на сайт кабмина для общественного обсуждения в соответствии с законодательством.
Как поясняется, сделано это с целью привести Закон КР "О статусе столицы" в соответствие с Конституцией Кыргызстана и действующим законодательством в сфере местного самоуправления, а также для устранения пробелов и коллизий.
"В октябре 2021 года вступил в силу Закон КР "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления", которым регламентируется порядок организации деятельности органов местного самоуправления, их задачи, функции и полномочия. В частности, им вводится другой механизм регулирования полномочий и компетенций местных кенешей и их постоянных комиссий, а также глав исполнительных органов местного самоуправления (мэров). Кроме того, устанавливается порядок назначения и выражения недоверия главе исполнительного органа, порядок утверждения структуры исполнительных органов местного самоуправления.
В проекте закона были исключены нормы, которые не соответствуют нормам действующего Закона "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления".
Хотим отметить, что, в соответствии с законодательством КР, любой проект закона должен пройти общественное обсуждение и согласование с заинтересованными сторонами. В справке-обосновании к проекту обязательно должны быть отражены результаты согласования проекта и информация об учете или обоснованном неучете поступивших замечаний и предложений. Только после всех указанных процедур проект вносится кабинетом министров в Жогорку Кенеш. В связи с чем просим объективно оценивать ситуацию и не вводить в заблуждение горожан", - сказано в пояснении муниципалитета.
Источник: kaktus.media
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