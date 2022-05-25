Кыргызстан начал покупать ГСМ у России в рублях

Мы перешли на российскую валюту недавно, около 20 дней назад.

Кыргызстан начал покупать у России горюче-смазочные материалы в рублях. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сказал глава Службы антимонопольного регулирования КР Кенешбай Тайлаков.

По его словам, переход на российскую валюту произошел около 20 дней назад.

«На сегодня нефтетрейдеры 70 процентов объемов ГСМ закупают в рублях, остальное — в долларах. Мы перешли на российскую валюту недавно, около 20 дней назад», — сообщил он.

Источник: bulak.kg