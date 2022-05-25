По итогам разбирательств выяснилось, что ошибку допустил консультант депутата Жусупбека Коргонбай уулу.
Пресс-служба Жогорку Кенеша прокомментировала ситуацию, сложившуюся вокруг законопроекта об увеличении отпуска чиновников.
"По итогам разбирательств выяснилось, что ошибку допустил консультант депутата Жусупбека Коргонбай уулу. Данный депутат не является инициатором вышеуказанного законопроекта", - отметили в парламенте.
Напомним, на сайте ЖК для общественного обсуждения был размещен законопроект об увеличении отпуска чиновников, где инициатором выступал Жусупбек Коргонбай уулу. Однако депутат позже заявил, что не предлагал данной нормы. Через некоторое время проект закона был удален с сайта.
Источник: Kaktus.media
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